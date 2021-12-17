Sinovac'tan Omicron varyantına ilişkin flaş açıklama! CoronaVac'ın üçüncü dozu Omicron'a karşı yüzde 94 etkili!

Git gide bulaşıcılığı artış gösteren Omicron varyantı, son zamanlarda vatandaşta paniğe neden oldu. Koronavirüsün ardından ortaya çıkan varyantlardan çok daha tehlikeli olan Omicron, içerisinde bulundurduğu 32 farklı mutasyon türü sebebiyle, dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Aşıların dahi fazla etki sağlayamadığı varyanta ilişkin, Sinovac'tan umut dolu açıklama geldi. Çinli ilaç firması, Covid-19 aşısının üçüncü dozunun Omicron varyantına karşı yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN KORKUTAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Hızla yayılmaya başlayan ve önüne geçilemeyen Omicron varyantına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Varyant muhtemelen daha fazla ülkede bulunuyor, bunu henüz tespit edilmedi ancak, çoğu insan şuan Omicron'u grip sanıyor olabilir" ifadelerini kullanmış, büyük paniğe neden olmuştu.

Dr. Tedros varyanta karşı önlemlerin oldukça sağlam bir şekilde alındığını belirterek, “Bu virüsün tehlikesini hafife aldığımızı görüyoruz. Omicron daha hafif bir hastalığa yol açıyor olsa bile, vakalarda yaşanacak büyük bir artış sağlık sistemlerinin tıkanmasına neden olabilir” demişti.

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NEDİR?

Uzmanlar Omicron varyantının içerisinde, 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, bu kadar korkutucu olmasının bir diğer nedeni koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olması ve bilim insanlarının, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” tanımını yapması. Belirtileri içerisinde; Kas ağrısı, kırgınlık, eklemlerde hassasiyet, yorgunluk, hafif öksürük gibi "yorgunluk" gibi görülen belirtiler yer alıyor.

Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee gazetelere yaptığı açıklamada, 'Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor' ifadelerine yer vererek, yeni varyant türünün belirtisini açıkladı. Bunlarla birlikte hafif öksürüğün de olabileceğine dikkat çeken uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi.

Bu varyantın en korkutucu yanı ise yüksek derecede bulaşıcı olması.