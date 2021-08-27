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Sinoz Kozmetik hacklendi mi? | Sinoz Kozmetik hangi bilgiler çalındı? | Siber saldırıdan kaç kişi etkilendi?

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden MNG Kargo'ya yapılan siber saldırı sonrası benzer bir açıklama da Sinoz Kozmetik'ten geldi. Peki Sinoz Kozmetik hacklendi mi? | Sinoz Kozmetik hangi bilgiler çalındı? | Siber saldırıdan kaç kişi etkilendi? İşte detaylar...

Sinoz Kozmetik hacklendi mi? | Sinoz Kozmetik hangi bilgiler çalındı? | Siber saldırıdan kaç kişi etkilendi?

Türkiye'nin bilinen kargo şirketlerinden MNG Kargo, bazı kurumsal müşterilerinin kullanıcı adı ve şifrelerinin çalındığını açıkladı. Yapılan açıklama sonrası benzer bir açıklama da Sinoz Kozmetik'ten geldi. Bu kapsamda Sinoz Kozmetik hacklendi mi? | Sinoz Kozmetik hangi bilgiler çalındı? | Siber saldırıdan kaç kişi etkilendi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

SİNOZ KOZMETİK HACKLENDİ Mİ?

Sinoz Kozmetik, bazı müşterilerine ait şifrelerin ve kişisel bilgilerin ele geçirildiğini açıkladı.

Firmadan yapılan duyuruda, veri tabanı güncellemesi esnasında dışarıya açık durumda olan porttan sızıntı ile veri tabanındaki müşteri bilgilerinin ele geçirildiği ifade edildi.

SİNOZ KOZMETİK HANGİ BİLGİLER ÇALINDI?

Sinoz Kozmetik'e yapılan siber saldırı 23 Ağustos'ta güncelleme sonrası yapılan veri tabanı taraması sırasında log kayıtlarının incelenmesiyle tespit edildi. İhlalden etkilenen kişi sayısının ise 1 milyon 352 bin 358 olduğu açıklandı. İhlalden etkilenen kişisel verilerin müşteriler ve potansiyel müşterilere ait ad, soyad, e-posta ve mobil telefon bilgileri olduğu kaydedildi.

SİBER SALDIRIDAN KAÇ KİŞİ ETKİLENDİ?

Yapılan açıklamada ihlalden etkilenen kişi sayısının 1 milyon 352 bin 358 olduğu ifade edildi.

{TITLE_STRIP}MNG Kargo hacklendi mi? MNG Kargo hangi bilgiler çalındı?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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