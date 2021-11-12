Sintigrafi ne demek, TDK'ya göre Sintigrafi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sintigrafi ne demek? Sintigrafi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sintigrafi kelimesi. Peki sintigrafi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sintigrafi nedir, sintigrafi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİNTİGRAFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sintigrafi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sintigrafi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sintigrafi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gama ışınları yayan radyoaktif bir izotopun organizma içindeki yolunu izlemek temeline dayanan tanı yöntemi

