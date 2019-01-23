Sintinesini denize boşaltan yük gemisine 799 bin TL ceza

Antalya'da sintinesini boşaltarak deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen Panama bandıralı gemiye 799 bin 95 lira ceza uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler sırasında Antalya Port Akdeniz Liman sahasında bağlı bulunan, bin 382 grosstonluk Naci Atabey isimli kuru yük gemisinin sintinesini deşarj ederek, kirliliğe neden olduğu tespit edildi. Gemiye 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 799 bin 95 lira idari para cezası uygulandı.

İhbarlar arttı

Akdeniz'in mavi kalması için konuya duyarlılık gösteren vatandaşlar deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünün 249 52 00 numaralı telefonlarına bildirebiliyor. Büyükşehir ekipleri, deniz kirliliğiyle ilgili şikayetleri hassasiyetle değerlendirirken, Antalya Körfezi'nin karadan ve denizden kirlenmeye karşı korunması konusunda gerekli çalışmaları sürdürüyor.

Kaynak: İHA