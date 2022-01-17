Sinyor ne demek, TDK'ya göre Sinyor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sinyor ne demek? Sinyor TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sinyor kelimesi. Peki sinyor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sinyor nedir, sinyor kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİNYOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sinyor kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sinyor kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre sinyor kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İtalya'da `bay` anlamında kullanılan bir unvan

