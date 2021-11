Sipariş Alıcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Sipariş Alıcı Maaşları, Sipariş Alıcı İş İlanları

Sipariş Alıcı görev tanımı nedir, Sipariş Alıcı ne iş yapar, Sipariş Alıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sipariş Alıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sipariş Alıcı Tanımı;

Firmanın mallarını tanıtmak ve satmak için firma adına alıcı firmalarla veya kişilerle irtibat kurarak sipariş alan kişidir.

Sipariş Alıcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Sipariş Alıcı Maaşları

Sipariş Alıcı maaşı ortalama aylık 4.700 - TL’dir. En düşük Sipariş Alıcı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.300- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sipariş Alıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Sipariş Alıcı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Sipariş Alıcı Ne İş Yapar?

Sipariş Alıcı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alıcı firmalara veya evlere bizzat giderek ya da her türlü haberleşme aracılığıyla irtibat kurarak yeni üretilen ve piyasaya sürülen malların özelliklerine ait bilgileri yazı ve sözle iletmek, fiyat ve ödeme şartlarını açıklamak,

b) Mal numuneleri ve broşürler göndermek,

c) Siparişler almak,

d) Siparişleri not etmek, mal stok listesinden karşılaştırmak, istenen mallar stokta mevcutsa, siparişlerin cinsini, miktarını, kalitesini, ödeme şartlarını sipariş formuna yazarak çalıştığı firmalara göndermek,

e) Sipariş taleplerinin yerine getirilip, getirilmediğini takip etmek,

f) Malların nasıl kullanılacağını gösterebilir ve taksit ödemelerini tahsil edebilir.vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sipariş Alıcı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

İletişim Merkezi Satış Elemanları

Sipariş Alıcı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sipariş Alıcı mesleğinin meslek kodu 5244.01 olarak belirlenmiştir

