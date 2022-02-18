Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) Maaşları

Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) maaşı ortalama olarak aylık 7150_TL'dir. En düşük Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) maaşı 5850_TL, En yüksek ise 8450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sipariş Hazırlama Görevlisi (Ecza Deposu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5329.06

Meslek Adı :

Sipariş Hazırlama

Görevlisi (Ecza Deposu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İlaç deposuna gelen siparişleri bilgisayar ekranından takip eden ve istenilen ürünleri sevkıyata hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Eczane İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İlaçları, kimyasal maddeleri ve diğer yapma eczacılık ilaçlarını etiketlemek,

b) Alınan ilaçları ambalajından çıkarmak ve depolamak,

c) İlaçları raflara yerleştirmek,

d) Rafları , tezgahları ve diğer çalışma yerlerini temizlemek,

e) İlaç şişelerini, cam laboratuar şişelerini ve diğer donatımı temizlemek ve sterilize etmek,

f) Siparişleri sarar ve teslim etmek,

g) Sınai ve zirai ilaçlar gibi tıbbi olmayan müstahzarları siparişe göre hazırlayabilir,

h) Makyaj malzemesi, jilet ve parfüm gibi ilaç dışındaki eşyaları satabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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