FOX TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'taErzincan'da bir kadın kaza yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduStar TV Yayın Akışı| Niyazi Gül Dörtnala Star'daKanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'deATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'deYeni Malatyaspor'un bu hafta maçı neden yok (30.hafta) ? BAY geçmek ne demek?Maraşlı 9. bölüm full izle| Maraşlı son bölüm ATV full izleNeslihan Atagül Hollywood yolcusu!Gelinim Mutfakta Dudu kimdir, kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Nuray kim?Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 9 Mart 2021 Salı ?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Sipariş usulü öğretim üyesi alımlarına engel! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sipariş usulü öğretim üyesi alımlarına engel! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kişiye özel açılan ilanların tepki çekmesinin ardından YÖK tarafından yeni bir adım atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, bundan sonra kadro ilanlarında belirli adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemeyecek.

Sipariş usulü öğretim üyesi alımlarına engel! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kişiye özel ilanla öğretim üyesi alma devri kapanıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) hazırlanan yönetmelikte dikkat çeken ifadeler yer aldı. 

Buna göre, öğretim üyesi alımları ve atama ilanlarında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar  yazılamayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte şu ifadelere yer verildi: 

“Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin 3’ücnü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez.”

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT