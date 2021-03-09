Sipariş usulü öğretim üyesi alımlarına engel! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kişiye özel ilanla öğretim üyesi alma devri kapanıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) hazırlanan yönetmelikte dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Buna göre, öğretim üyesi alımları ve atama ilanlarında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar yazılamayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte şu ifadelere yer verildi:

“Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin 3’ücnü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez.”