Siparişi yetiştirmek uğruna bir kadını hastanelik etti!

Ataşehir'de Kubilay P. isimli motokurye elindeki siparişi yetiştirmeye çalıştığı sırada yola çıkan Zeliha Y. isimli kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla vücudunda kırık ve yaralar bulunan kadın hastaneye kaldırılırken sürücü ise kazadan sıyrıklarla kurtuldu. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.