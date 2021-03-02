Siparişi yetiştirmek uğruna bir kadını hastanelik etti!
Ataşehir'de Kubilay P. isimli motokurye elindeki siparişi yetiştirmeye çalıştığı sırada yola çıkan Zeliha Y. isimli kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla vücudunda kırık ve yaralar bulunan kadın hastaneye kaldırılırken sürücü ise kazadan sıyrıklarla kurtuldu. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.
Alev Alev 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Sarnıç yangını misillemesi yaşanıyor!
Acılı olduğu gerekçesiyle darp edilmişti! O çiğ köfteciyi bu sefer akrabalar saldırdı
Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm fragmanı yayınlandı!
Eski Fenerbahçeli Alex De Souza'nın heykeline kaza şoku!
02 Mart 2021 Salı 10:46
Benzer Videolar