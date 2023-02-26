Siphamandla Mtolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siphamandla Mtolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siphamandla Mtolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siphamandla Mtolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siphamandla Mtolo 28 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Siphamandla Themba Mtolo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siphamandla Mtolo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 19 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Siphamandla Mtolo'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siphamandla Mtolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siphamandla Mtolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siphamandla Mtolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siphamandla Mtolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2020 yılında Richards Bay

Siphamandla Mtolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siphamandla Mtolo şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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