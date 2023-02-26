Siphamandla Sabelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siphamandla Sabelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siphamandla Sabelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siphamandla Sabelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siphamandla Sabelo 1 Haziran 1998 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siphamandla Sabelo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Siphamandla Sabelo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 14 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Siphamandla Sabelo'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siphamandla Sabelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siphamandla Sabelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siphamandla Sabelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siphamandla Sabelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2017 yılında Golden Arrows

Siphamandla Sabelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siphamandla Sabelo şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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