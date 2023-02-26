Siphesihle Mkhize kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siphesihle Mkhize Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Siphesihle Mkhize kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Siphesihle Mkhize ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Siphesihle Mkhize kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siphesihle Mkhize Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Siphesihle Mkhize kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siphesihle Mkhize Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siphesihle Mkhize adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siphesihle Mkhize Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siphesihle Mkhize 5 Şubat 1999 tarihinde Umlazi, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Siphesihle Elwin Mkhize şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siphesihle Mkhize Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luso Africa Player Management yapmaktadır. Siphesihle Mkhize, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Siphesihle Mkhize'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siphesihle Mkhize Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siphesihle Mkhize isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Siphesihle Mkhize Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siphesihle Mkhize futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sundowns Res.

1 Temmuz 2019 yılında Ajax Cape Town

31 Ağustos 2020 yılında Sundowns Res.

19 Aralık 2020 yılında Sundowns

19 Ağustos 2021 yılında Chippa United

30 Haziran 2023 yılında Sundowns

Siphesihle Mkhize kimdir

Siphesihle Mkhize Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siphesihle Mkhize şuan Chippa United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Siphesihle Mkhize Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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Siphesihle Mkhize nereli

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