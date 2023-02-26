Siphesihle Ndlovu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siphesihle Ndlovu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siphesihle Ndlovu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siphesihle Ndlovu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siphesihle Ndlovu 30 Eylül 1996 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siphesihle Ndlovu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DOUBLE DIAMOND SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Siphesihle Ndlovu'nin SuperSport United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Siphesihle Ndlovu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siphesihle Ndlovu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siphesihle Ndlovu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siphesihle Ndlovu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2016 yılında Maritzburg Utd.

1 Temmuz 2019 yılında Orlando Pirates

12 Eylül 2022 yılında SuperSport Utd.

Siphesihle Ndlovu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siphesihle Ndlovu şuan SuperSport United takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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