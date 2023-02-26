Siphesile Msomi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siphesile Msomi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siphesile Msomi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siphesile Msomi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siphesile Msomi 15 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siphesile Msomi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Siphesile Msomi'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siphesile Msomi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siphesile Msomi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siphesile Msomi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siphesile Msomi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2020 yılında Royal AM

1 Temmuz 2021 yılında Royal AM

Siphesile Msomi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siphesile Msomi şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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