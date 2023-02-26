Sipho Chaine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sipho Chaine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sipho Chaine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sipho Chaine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sipho Chaine 14 Aralık 1996 tarihinde Bloemfontein, Free State şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sipho Chaine Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Sipho Chaine'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sipho Chaine Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/s__chaine31?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Sipho Chaine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sipho Chaine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sipho Chaine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sipho Chaine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2016 yılında Bloem. Celtic

20 Temmuz 2022 yılında Chippa United

22 Eylül 2022 yılında Orlando Pirates

Sipho Chaine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sipho Chaine şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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