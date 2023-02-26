Sipho Mbule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sipho Mbule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sipho Mbule adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sipho Mbule Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sipho Mbule 22 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Sipho Percevale Mbule şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sipho Mbule Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sipho Mbule, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sipho Mbule'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sipho Mbule Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sipho Mbule isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sipho Mbule Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sipho Mbule futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Orlando P. Res.

1 Temmuz 2016 yılında SuperSport Res.

8 Ağustos 2017 yılında SuperSport Utd.

1 Temmuz 2022 yılında Sundowns

Sipho Mbule Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sipho Mbule şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Sipho Mbule Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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