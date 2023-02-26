Sipho Sibiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sipho Sibiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sipho Sibiya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sipho Sibiya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sipho Sibiya 24 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sipho Sibiya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sipho Sibiya'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sipho Sibiya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sipho Sibiya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sipho Sibiya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sipho Sibiya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Maccabi FC

1 Temmuz 2019 yılında Swallows FC

Sipho Sibiya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sipho Sibiya şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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