Siphosakhe Ntiya Ntiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siphosakhe Ntiya Ntiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siphosakhe Ntiya Ntiya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siphosakhe Ntiya Ntiya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siphosakhe Ntiya Ntiya 6 Ekim 1996 tarihinde Bizana, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siphosakhe Ntiya Ntiya Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Siphosakhe Ntiya Ntiya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Siphosakhe Ntiya Ntiya'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siphosakhe Ntiya Ntiya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siphosakhe Ntiya Ntiya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siphosakhe Ntiya Ntiya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siphosakhe Ntiya Ntiya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kaizer Chiefs II

5 Ocak 2018 yılında Kaizer Chiefs

20 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

Siphosakhe Ntiya Ntiya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siphosakhe Ntiya Ntiya şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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