Siphosethu Meveni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siphosethu Meveni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siphosethu Meveni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siphosethu Meveni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siphosethu Meveni 29 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siphosethu Meveni Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 9 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Siphosethu Meveni'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siphosethu Meveni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siphosethu Meveni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siphosethu Meveni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siphosethu Meveni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2021 yılında Richards Bay

Siphosethu Meveni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siphosethu Meveni şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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