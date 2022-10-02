Şippoyaki Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şippoyaki Ustası görev tanımı nedir, Şippoyaki Ustası ne iş yapar, Şippoyaki Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şippoyaki Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şippoyaki Ustası Tanımı;

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Şippoyaki Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Şippoyaki Ustası Maaşları

Şippoyaki Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şippoyaki Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şippoyaki Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.23

Meslek Adı :

Şippoyaki Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bakır metal üzerine çeşitli renklerdeki mine tozlarının yüzeye değişik tekniklerle uygulayarak fırınlanması ile elde edilen objeleri, yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şippoyaki Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışmak

b) Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek

c) Kompozisyonu renklendirmek

d) Perspektif ilkelerine uygun çizim yapmak

e) Takı parçasını delerek kesmek

f) Takı parçasına eğe ile şekil vermek

g) Metal yüzeylerini çeşitli yöntemlerle temizlemek

h) Tel ve levhayı şekillendirerek takı yapmak

i) Şippoyaki yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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