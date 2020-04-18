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Sır Baraj Gölü'ndeki renk değişimi araştırılıyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Sır Baraj Gölü'ndeki renk değişimine ilişkin,"İlk incelemede baraja su girişi sağlayan 3 derenin açık renkli ve temiz görünümlü aktığı tespit edilmiştir. Gölden numuneler alınmış olup inceleme sonucuna göre gerekli idari süreç başlatılacaktır" açıklaması...

Sır Baraj Gölü'ndeki renk değişimi araştırılıyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Sır Baraj Gölü'ndeki renk değişimine ilişkin,"İlk incelemede baraja su girişi sağlayan 3 derenin açık renkli ve temiz görünümlü aktığı tespit edilmiştir. Gölden numuneler alınmış olup inceleme sonucuna göre gerekli idari süreç başlatılacaktır" açıklaması yaptı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kahramanmaraş Sır Baraj Gölü'ndeki renk değişimi ile ilgili olarak yapılan ilk incelemede baraja su girişi sağlayan 3 derenin açık renkli ve temiz görünümlü aktığı tespit edilmiştir. Gölden numuneler alınmış olup inceleme sonucuna göre gerekli idari süreç başlatılacaktır" denildi.

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Kaynak: DHA




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