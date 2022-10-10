Sır İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sır İşçisi görev tanımı nedir, Sır İşçisi ne iş yapar, Sır İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sır İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sır İşçisi Tanımı;

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Sır İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sır İşçisi Maaşları

Sır İşçisi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Sır İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sır İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.54

Meslek Adı :

Sır İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sır yapmak üzere boraks, kurşun, kum ve kireç gibi maddeleri karıştırıp öğütmek üzere bir kitle haline getirip yeni baştan öğüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sır İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemek

a) Hammaddeleri tartar ve bir öğütme makinesi içine atarak belirli bir süre öğütmek,

b) Karışımı çıkarıp eleklerden geçirerek erimesi için belirli bir müddet fırınlamak,

c) Erimiş malzemeyi daha ince bir şekilde (toz halinde) tekrar öğütüp suyla karıştırarak daldırma işleminde kullanılacak bir sıvı haline getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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