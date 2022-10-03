Sır perdesi yıllar sonra aralandı! Turgut Özal'a yıllar önce yazılmış mektup ortaya çıktı! "Değerli bir bilgi olabilir"

Sayıları günden güne azalan meslekler arasında yer alan sahaflar, birçok belge ve kitabın ortaya çıkmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Son olarak Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahaflık yapan ve yıllardır kitap, plak, kaset ve pul biriktiren Şerafettin Ergül, 3 yıl önce bir kitabın arasından mektup buldu. Ergül incelediği mektubun 1987 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti Seattle şehrinden dönemin Başbakanı Turgut Özal'a gönderildiğini fark etti. Mektubun, Orrion Johnson isimli kişi tarafından gönderildiği görüldü.

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ÖZAL BAŞBAKAN İKEN YOLLANMIŞ

Mektubun üzerinde "Prime Minister (Başbakan) Turgut Özal, Başbakanlık Ankara, Turkey" ifadeleri yer alırken kim tarafından gönderildiği ve içinde ne yazdığı bilinmiyor.

"ÇOK CİDDİ BELGELER VAR"

Uzun yıllardır sahaf dükkanı işlettiğini belirten Ergül, 300 bin kitap topladığını ifade ederek, "Kitaplar arasında çıkanlar ciddi anlamda sergi oluşturacak seviyeye ulaştı. İçlerinde çok güzel, ciddi belgeler var" dedi.

"DEĞERLİ BİR BİLGİ OLABİLİR"

Turgut Özal'a yollanan mektubun kendisini en çok heyecanlandıran ve ilgi çeken mektup olduğunu ifade eden Ergül, "Açılmamış olması daha çok dikkatimi çekti. Bende açmadım çünkü değerli bir bilgi olabilir. Dönemin Başbakanı Turgut Özal siyaset yaptığı dönemde ülkenin sıkıntılı dönemleriydi, mektuptaki bilgi bu dönemlere ışık tutulabilir, yardımcı olabilir. Amerika'dan yazılan bir mektup sadece, beni ilgilendirmiyor sonuçta." dedi.

"35 YIL ÖNCE AMERİKA'DAN POSTAYA VERİLMİŞ"

Ergül şunları kaydetti:

"Bu mektubu bulduğumda çok heyecanlandım, ne yapacağımı bilmiyordum. Açmamakta kararlıydım çünkü benim olmayan bir şeydi fakat benim elime geçmişti. 35 yıl önce gönderilmiş, 1987 yılında Amerika’dan postaya verilmiş. Kim olduğunu bilmiyorum umarım bundan sonra araştırılır, değerlendirilir. Bir şekilde ülkemize, insanlığa faydası olacak bir şey çıkmasını umut ediyorum"