Sıracevizler İlyas Kader Spor Merkezi açılışa hazır

Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı; bünyesinde kapalı pazar yeri, otopark, kadın ve çocuklar için spor salonları, muhtarlık, idari ofisler olacağı sosyal yaşam alanı projesi tamamlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sıracevizler İlyas Kader Spor Merkezi açılışa hazır

Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı; bünyesinde kapalı pazar yeri, otopark, kadın ve çocuklar için spor salonları, muhtarlık, idari ofisler olacağı sosyal yaşam alanı projesi tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi'nin Sıracevizler İlyas Kader Spor Merkezi'ndeki çalışmalarda sona gelindi. Kadın ve çocuklar için spor salonları, muhtarlık ve idari ofislerin yer aldığı tesiste 15 Eylül'de spor kayıtlarının alınacağını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ekim ayı itibariyle eğitimlerin başlayacağının müjdesini verdi. Bin 590 metrekarelik inşaat alanına sahip olan tesis hizmete açıldığında ilçenin değerine değer katacak.

İlçeye kazandırılacak Sıracevizler İlyas Kader Spor Merkezi ile geçen yıl vefat eden Yıldırım Belediyesi personeli İlyas Kader'in adını yaşatacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemizde çoklu yaşam merkezlerini hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Sıracevizler Mahallesi'ne kazandıracağımız İlyas Kader Spor Merkezi'nde çalışmalar tamamlandı. Ekim ayında hizmete açacağımız tesiste kadın spor merkezi, cimnastik salonu, karate ve taekwondo salonu bulunuyor. İç bahçesi ile mahalle sakinlerine hizmet edeceğimiz merkezimiz, tüm ilçe sakinlerine hizmet vereceğimiz önemli bir mekân olacak. Yıldırım'a hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Sıracevizler İlyas Kader Spor Merkezi açılışa hazır

Sıracevizler İlyas Kader Spor Merkezi açılışa hazır

Sıracevizler İlyas Kader Spor Merkezi açılışa hazır

Sıracevizler İlyas Kader Spor Merkezi açılışa hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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