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  3. Sırası gelmesine rağmen yaptırmadı! İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli'den üzen haber!

Sırası gelmesine rağmen yaptırmadı! İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli'den üzen haber!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli, koronavirüs aşısının hakkı gelmesine rağmen yaptırmayarak tatile gitmeyi tercih eden Yasemin Şefkatli'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Sırası gelmesine rağmen yaptırmadı! İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli'den üzen haber!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları şarkıcı İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli koronavirüse yakalandı.

Aşı sırası geldiği halde yaptırmayan 29 yaşındaki Yasemin Şefkatli bunun yerine nişanlısıyla tatile gitmeyi tercih etti. 

İlk olarak Çeşme'ye giden ve ardından Bodrum ve Antalya'da gezen Şefkatli, kendisini kötü hissetmesi üzerine hastaneye gitti.

Sırası gelmesine rağmen yaptırmadı! İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli'den üzen haber!

Hastanede koronavirüse yakalandığını öğrenen Şefkatli'nin nişanlısı İdo Tatlıses'in ise testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Sırası gelmesine rağmen yaptırmadı! İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli'den üzen haber!

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