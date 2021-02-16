Sırat köprüsü nedir? Sırat Köprüsü nerede?
Sırat köprüsü hakkındaki bilgileri Diyanet'in İlmihal-1 "İman ve İbadetler" kitabında yer alan bilgilere göre, sizler için derledik.
Sırat cehennemin üzerine uzatılmış bir yoldur. Herkes buradan geçecektir. Müminler yaptıkları amellerine göre kimi süratli, kimi daha yavaş olarak bu yoldan geçecek, kâfirler ve günahkârlar ise ayakları sürçerek cehenneme düşeceklerdir.
Sıratın nasıl bir şey olduğuna dair sahih hadislere rastlamak mümkün değildir.
Peygamberimiz bir hadislerinde, cehennemin üzerine kurulacak sırattan ilk geçenin kendisi ve ümmeti olacağını, insanların iyi amelleri sayesinde oradan süratle geçeceklerini bildirmiştir (Buhârî, “Ezân”, 129; “Rikak”, 48-52; Müslim, “Îmân”, 81; İbn Mâce, “Zühd”, 33).
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı