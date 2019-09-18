Sırbistan Boşnak Milli Konseyi Başkanı Dr. Jasmina Curic, Başkan Alemdar’a ziyaret

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sırbistan Boşnak Milli Konseyi Başkanı Dr. Jasmina Curic'i misafir etti.

Sakarya Patronlar Platformu 2019-2020 Sezon Açılışı Konuğu olarak Sakarya'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Sırbistan Boşnak Milli Konseyi Başkanı Dr. Jasmina Curic, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu. Ziyarette; Boşnak Milli Konseyi Genel Sekreteri Mirza Haydinoviç, Boşnak Milli Konseyi Başkan Yardımcısı Fuad Baçiçanin, Patronlar Platformu İcra Kurulunda Başkan Yardımcısı Emre Tan ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Boşnakların resmi temsilcisi

Boşnak Milli Konseyi'nin; Sancak bölgesinde yaşayan Boşnakların resmi temsilcisi olduğunu belirten Konsey Başkanı Dr. Jasmina Curic, Bosna'dan Serdivan'a selam getirdiğini ifade ederek; Boşnak kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Serdivan'la eğitim, kültür ve turizm alanlarında ortak adımlar atmak istediklerini söyledi.

Jüstinyen'den Mostar'a Kardeşlik Köprüsü

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, atılacak her adımda Boşnak Milli Konseyi'nin yanlarında olduklarını ifade ederek, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna'daki kardeşlerimizin yanındayız. Biz biriz, beraberiz ve bütünüz. Ortak kültürün gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediğimiz ve bu düşünceyle hayata geçirdiğimiz Jüstinyen'den Mostar'a Kardeşlik Köprüsü Projemizle, yeni bir gücü ortaya çıkardık. İnşallah bu girişimlerimizi bir adım daha öteye taşıyarak kardeşlik köprümüzü daha da güçlendireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA