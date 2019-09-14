Sırbistan Çek Cumhuriyeti basketbol maçı hangi kanalda | Sırbistan Çek Cumhuriyeti maçı canlı izleme linki

İki takım Sırbistan Çek Cumhuriyeti basketbol maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan DÜNYA: Dünya Kupası Finaller - 5. ve 8.likler - 7nci sıra ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Sırbistan Çek Cumhuriyeti basketbol maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Sırbistan Çek Cumhuriyeti maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Sırbistan Çek Cumhuriyeti basketbol maçı hangi kanalda

Dünya Kupası beşincilik maçında Sırbistan Cumartesi saat 15:00’da Çekya ile karşılaşacak. İddaa toplam sayı limitini 169.5 olarak açıklamışken Bets10 ise limiti 167.5 olarak belirlemiş.

Sırbistan da ABD gibi turnuvanın büyük hayal kırıklıklarından biri. Ancak onlar biraz daha iyi durumdalar çünkü yarı finalde Arjantin’e 87-97 kaybettikten sonra ilk klasman maçında ABD ile karşılaşmışlar ve 94-89 kazanarak en azından taraftarlarının gönüllerini yeniden kazanmayı bilmişlerdi. Harika bir turnuva geçiren Bogdanovic liderliğinde hücumda ne kadar etkili bir takım olduklarını tekrar gösterdiler.

Sırbistan Çek Cumhuriyeti maçı canlı izleme linki

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Çekya turnuvanın en güzel sürprizi tartışmasız. Vesely gibi önemli bir yıldızlarından yoksun olmalarına koç Grinzburg’un öğrencileri takım olma konusunda ders verirken makine düzeninde oynadıkları basketbolla alkışları topladılar. Satoransky, Hruban, Bohacik üçlüsünün skorer oyunu, enerji deposu Auda’nın x-faktör katkısı ve dev uzun Balvin’in pota altı etkinliği ile hücumda çok potansiyelli bir ekip Çekya. Bunu ilk klasman maçında Polonya karşısında da gösterdiler ve 94-84 kazandılar.

Her iki takım için de artık bu maç tamamen formalite icabı oynanacak. Dolayısıyla koçların da oyuncuların da kendilerini savunma yapma konusunda zorlayacaklarını yıpratacaklarını düşünmüyorum. Ancak hazır böyle bir vitrinde yer alıyorken bireysel anlamda kendilerini göstereceklerdir. Bizlere genelde açık alanda oynanan, bol skorlu ve keyifli bir maç izletmelerini bekliyorum.

İddaa Oranı: ÜST (169.5) – 1.50

Bets10 Oranı: ÜST (167.5) – 1.47

Güven İndeksi: 8

Kullanıcılar Sırbistan Çek Cumhuriyeti basketbol maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Sırbistan Çek Cumhuriyeti maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...