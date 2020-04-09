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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlu koronavirüse yakalandı

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.Vucic, oğlunun başkent Belgrad'daki Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi'nde gözetim altında tutulduğunu açıkladı.Vucic, "İlk göz ağrım koronavirüse yakalandı. Hastalığı yeneceğine...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlu koronavirüse yakalandı

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Vucic, oğlunun başkent Belgrad'daki Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi'nde gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Vucic, "İlk göz ağrım koronavirüse yakalandı. Hastalığı yeneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Sırbistan'da vaka sayısı 2 bin 666'ya ulaşırken, 65 kişi yaşamını yitirdi.


Kaynak: AA




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