Sırbistan, Finlandiya’ya şans tanımadı
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 1. Gün mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti.
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 1. Gün mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti.
Ankara Arena'da oynanan mücadeleyi Sırbistan, 25-17, 25-15, 25-17'lik setlerle Finlandiya karşısında üstünlük sağlayarak grup maçlarına galibiyetle başladı. Az sayıda Finlandiya taraftarı ise 30 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmanın coşkusunu doyasıya yaşadı.
Salon: Ankara Arena
Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica, Juraj Mokry
Sırbistan: Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)
Finlandiya: Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Esko, Bjerregard, Karhu, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Koskelo (L), (Sievanen)
Setler: 25-17, 25-15, 25-17
Süre: 1 saat 12 dakika (24, 24,24)
Kaynak: İHA
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