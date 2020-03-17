Sırbistan koronavirüs tedbirlerini artırıyor

BELGRAD (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen ülkede yarından itibaren saat 20.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki vaka sayısının 7 artarak 72'ye ulaştığını aktardı.

Kovid-19 salgınının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşen en korkunç küresel problem olduğunun altını çizen Vucic, alınan tedbirler kapsamında, 60 yaş üzerindekilerin ise yarın saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkmalarının yasaklandığını belirtti.

Sınırlarda silahlı askerlerin bulundurulacağını ve ülkedeki hastaneler ile göçmen merkezlerinin askerlerin kontrolü altında olacağını ifade eden Vucic, "Bu sorunu ancak ciddi tedbirlerle aşabiliriz. Kanseri aspirinle iyileştiremezsiniz." diye konuştu.

Yurt dışından gelen Sırbistan vatandaşlarının büyük bir kısmının 14 günlük karantina kuralına uymadıklarını ifade eden Vucic, bunun büyük bir sorumsuzluk olduğunu kaydetti.

Vucic, Kovid-19 nedeniyle 26 Nisan'da yapılması planlanan genel ve yerel seçimlerin de ertelendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA