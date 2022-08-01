Sırpların Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluğu üzerine Kosova ile Sırbistan arasında ipler gerildi. Öte yandan Sırbistan ile Kosova sınırı karşılıklı olarak kapandı ve barikat kurulduğu belirtiliyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini duyurmasının ardından Sırbistan NATO üyesi mi? NATO'ya üye mi? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

SIRBİSTAN NATO ÜYESİ Mİ? NATO'YA ÜYE Mİ?

Gelecekte NATO ülkesi olma ihtimali yüksek olan Sırbistan, NATO Antlaşması'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumdaki tüm Avrupa devletlerine açıktır ancak, NATO üyesi değildir.

HANGİ ÜLKELER NATO'YA ÜYE?

4 Nisan 1949, Washington, DC Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kurulan NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır.

Kurucular ( 4 Nisan 1949 )

Belçika

Kanada

Danimarka (Danimarka'nın NATO üyeliği Faroe Adaları ve Grönland'ı kapsamaktadır.)

Fransa (Fransa, NATO'nun askerî kanadından 1966'da çekildi; 3 Nisan 2009'da geri döndü.)

İzlanda (İzlanda, ordusu olmayan tek NATO üyesidir.)

İtalya

Lüksemburg

Hollanda

Norveç

Portekiz

Birleşik Krallık

ABD

İlk ( 18 Şubat 1952)

Yunanistan(Yunanistan, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından NATO'nun askerî kanadından çekildi; 1980'de geri döndü.)

Türkiye

İkinci ( 9 Mayıs 1955)

Almanya(Batı Almanya olarak katıldı; Saarland 1957'de, Berlin'in bölgeleri ve Doğu Almanya ise 3 Ekim 1990'da ülkeye katıldı. Doğu Almanya 1956-1990 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Üçüncü (30 Mayıs 1982)

İspanya

Dördüncü (12 Mart 1999)

Çekya(Çekoslovakya'nın parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Macaristan (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Polonya (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Beşinci (29 Mart 2004)

Bulgaristan (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Estonya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Letonya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Litvanya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Romanya (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Slovakya (Çekoslovakya'nın parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Slovenya (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))

Altıncı (1 Nisan 2009)

Arnavutluk(1955-1968 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Hırvatistan (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))

Yedinci (5 Haziran 2017)

Karadağ(1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı.) (Bağlantısızlar Hareketi)

Sekizinci (27 Mart 2020)