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  3. Sırbistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler...

Sırbistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler...

FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Grubunda Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Peki Sırbistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda;? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler...

Sırbistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler...

2022 yılında Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri maçları sürüyor. Bu kapsamda ilk maçlarda rakiplerini yenen  Sırbistan ile Portekiz kozlarını paylaşacak. 

SIRBİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Sırbistan ile Portekiz arasında oynanacak olan maç 27 Mart 2021 Cumartesi günü Kızılyıldız'ın maçlarını oynadığı  Stadion Rajko Mitic'te oynanacak. Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak olan maç S UEFA.tv, S Sport Plus ve  S Sport kanallarından canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

Maçı Hollandalı hakem  Danny Makkelie yönetecek.  Makkelie 'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Mario Diks yapacak. 

MUHTEMEL İLK 11'LER

Sırbistan'ın Portekiz maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Dmitrovic; Pavlovic, Milenkovic, S. Mitrovic; Gagic, Maksimovic, Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Vlahovic, A. Mitrovic

Portekiz'in Sırbistan maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Lopes; Cancelo, Duarte, Dias, Mendes; Pereira, Moutinho, Fernandes; Neto, Felix, Ronaldo.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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