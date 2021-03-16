Sırbistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sırbistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Sırbistan ya da resmî adıyla Sırbistan Cumhuriyeti, Balkanlar'da yer alan bir devlettir. Sırbistan-Karadağ’ın ayrılmasıyla oluşmuştur. Kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Karadağ, güneyinde Kuzey Makedonya ve Kosova, doğusunda Romanya ve Bulgaristan bulunur.

Sırbistan'ın Başkenti?

“Belgrad” şehri Sırbistan'ın başkentidir.

Sırbistan'ın Para Birimi Nedir?

“Sırp Dinarı” Sırbistan'ın para birimidir.

Sırbistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Sırbistan'ın telefon alan kodu : + 381

Sırbistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Sırbistan

Sırbistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Belgrad

Sırbistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Serbia

Sırbistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Belgrade

Sırbistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Beograd

Sırbistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Srbija

Sırbistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Sırpça

Sırbistan'ın Bayrağı Nasıldır?