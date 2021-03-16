Gani isminin anlamı nedir, Gani ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Myanmar (Burma)'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Myanmar (Burma)'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Mozambik'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Mozambik'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Moritanya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moritanya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Montserrat'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Montserrat'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?İSKİ barajların son durumunu açıkladı!Monako'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Monako'nunHaritadaki yeri, Konumu Nedir?Halepçe Katliamı elma kokusu nedir?Moldova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moldova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Moğolistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Moğolistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Sırbistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sırbistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Sırbistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sırbistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Sırbistan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Sırbistan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Sırbistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Sırbistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sırbistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Sırbistan ya da resmî adıyla Sırbistan Cumhuriyeti, Balkanlar'da yer alan bir devlettir. Sırbistan-Karadağ’ın ayrılmasıyla oluşmuştur. Kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Karadağ, güneyinde Kuzey Makedonya ve Kosova, doğusunda Romanya ve Bulgaristan bulunur.

Sırbistan'ın Başkenti?

“Belgrad” şehri Sırbistan'ın başkentidir.

Sırbistan'ın Para Birimi Nedir?

“Sırp Dinarı” Sırbistan'ın para birimidir.

Sırbistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Sırbistan'ın telefon alan kodu : + 381

Sırbistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sırbistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Sırbistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Sırbistan

Sırbistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Belgrad

Sırbistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sırbistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Sırbistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Serbia

Sırbistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Belgrade

Sırbistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Beograd

Sırbistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sırbistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Sırbistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Srbija

Sırbistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Sırpça

Sırbistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Sırbistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sırbistan'ın Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT