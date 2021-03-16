Sırbistan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sırbistan'ın Bayrağı Nasıldır?
Sırbistan'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Sırbistan'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Sırbistan hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Sırbistan ya da resmî adıyla Sırbistan Cumhuriyeti, Balkanlar'da yer alan bir devlettir. Sırbistan-Karadağ’ın ayrılmasıyla oluşmuştur. Kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Karadağ, güneyinde Kuzey Makedonya ve Kosova, doğusunda Romanya ve Bulgaristan bulunur.
Sırbistan'ın Başkenti?
“Belgrad” şehri Sırbistan'ın başkentidir.
Sırbistan'ın Para Birimi Nedir?
“Sırp Dinarı” Sırbistan'ın para birimidir.
Sırbistan'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Sırbistan'ın telefon alan kodu : + 381
Sırbistan'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Sırbistan
Sırbistan'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Belgrad
Sırbistan'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Serbia
Sırbistan'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Belgrade
Sırbistan'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Beograd
Sırbistan'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Srbija
Sırbistan'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Sırpça