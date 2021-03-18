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Sırbistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Sırbistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Sırbistan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Sırbistan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sırbistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Sırbistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Sırbistan ya da resmî adıyla Sırbistan Cumhuriyeti, Balkanlar'da yer alan bir devlettir. Sırbistan-Karadağ’ın ayrılmasıyla oluşmuştur. Kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Karadağ, güneyinde Kuzey Makedonya ve Kosova, doğusunda Romanya ve Bulgaristan bulunur.

Sırbistan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Sırbistan 6963764 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 102. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00089 olduğu görülmektedir.

Sırbistan'ın Müslüman Nüfus sayısı 244000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 3,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Sırbistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Sırbistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Sırbistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Sırbistan'ın yüz ölçümü 77717 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Sırbistan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 115  km²    Karasal Alan : 88246 km²

Sırbistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Sırbistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Sırbistan'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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