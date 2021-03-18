Sırbistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Sırbistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Sırbistan ya da resmî adıyla Sırbistan Cumhuriyeti, Balkanlar'da yer alan bir devlettir. Sırbistan-Karadağ’ın ayrılmasıyla oluşmuştur. Kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Karadağ, güneyinde Kuzey Makedonya ve Kosova, doğusunda Romanya ve Bulgaristan bulunur.

Sırbistan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Sırbistan 6963764 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 102. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00089 olduğu görülmektedir.

Sırbistan'ın Müslüman Nüfus sayısı 244000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 3,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Sırbistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Sırbistan'ın yüz ölçümü 77717 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Sırbistan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 115 km² Karasal Alan : 88246 km²

Sırbistan'ın Haritadaki Yeri / Konumu