Sosyal medya platformu Twitter'da "Şırdancı Bedo Yalnız Değildir" paylaşımları gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının paylaşımı sonrası trend topic olan başlığı gören birçok kişi Şırdancı Bedo kimdir? | Şırdancı Bedo Yalnız Değildir paylaşımlarının nedeni ne? gibi soruların cevabını arıyor. İşte ayrıntılar...

ŞIRDANCI BEDO KİMDİR?

11 Mart Perşembe gece saatlerinde Adana'da yaşanan olay sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Şırdancı Bedo adı ile bilinen mekanda tartışma meydana geldi. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılınca birçok kişi konu ile ilgili düşüncelerini ve tepkilerini dile getirdi.

Şırdancı Bedo polisin mekanda kurallara uyulmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulayacaklarını söylemesi üzerine "Cezayı onlara yazmayın, bana yazın" dedi.

ŞIRDANCI BEDO YALNIZ DEĞİLDİR PAYLAŞIMLARININ SEBEBİ NE?

Adana'da Şırdancı Bedo adlı mekanda arbede yaşandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin koronavirüs denetimi yaptığı şehirde mekana geldiği öğrenildi. Mekanda kurallara uyulmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Buna sinirlenen bölgedeki kişiler ve mekandakiler, ortalığı ayağa kaldırdı.

Polis ile mekandakiler arasında tartışma çıktığı öğrenilirken bölgeden gelen görüntülerde masa ve sandalyelerin dışarıya atıldığı, ortalığın oldukça karıştığı öğrenildi.

Twitter kullanıcı olaya ilişkin görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda #ŞırdancıBedoYalnzıDeğildir hastagini kullandılar.

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da trend topic olan #ŞırdancıBedoYalnzıDeğildir paylaşımları ile birçok Twitter kullanıcısı yaşananlara tepki gösterdi.

İşte olaya ilişkin görüntüler: