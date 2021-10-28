Şirden ne demek, TDK'ya göre Şirden kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şirden ne demek? Şirden TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şirden kelimesi. Peki şirden ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şirden nedir, şirden kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞİRDEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şirden kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şirden kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre şirden kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geviş getiren hayvanlarda, çiğnenmiş besinin bir kez daha mide sularıyla sindirildiği, dört bölümlü midenin dördüncü bölümü

