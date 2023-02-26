Sirgio Kammies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sirgio Kammies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sirgio Kammies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sirgio Kammies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sirgio Kammies 7 Şubat 1998 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sirgio Kammies Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luso Africa Player Management yapmaktadır. Sirgio Kammies, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sirgio Kammies'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sirgio Kammies Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sirgiok

http://www.instagram.com/sirgiokammies4/

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Sirgio Kammies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sirgio Kammies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Sirgio Kammies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sirgio Kammies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2020 yılında Cape Umoya Utd.

1 Temmuz 2021 yılında All Stars

20 Temmuz 2022 yılında Chippa United

Sirgio Kammies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sirgio Kammies şuan Chippa United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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