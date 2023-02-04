Siriky Diabate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siriky Diabate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siriky Diabate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siriky Diabate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siriky Diabate 6 Ekim 2002 tarihinde Gnakoragui şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siriky Diabate Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Siriky Diabate, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Borgo futbol takımında oynamaktadır. FC Borgo takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Siriky Diabate'nin FC Borgo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Siriky Diabate Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Siriky Diabate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siriky Diabate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siriky Diabate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2022 yılında Amiens SC

24 Ocak 2023 yılında Borgo

30 Haziran 2023 yılında Amiens SC

Siriky Diabate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siriky Diabate şuan FC Borgo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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