Şirin Payzın'ın skandal cümlelerine Süleyman Soylu'dan tepki! "Batı'nın ve Soros’un Operasyon Çocukları..."

CHP yandaşı Şirin Pazyın'ın Hal TV'de yayınlanan bir programda kullandığı ifadeler sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.

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Halk TV'de yayınladığı programda konukları ile konuşma esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sarf ettiği cümlelerle dikkatleri üzerine çekti. Kısa süre içinde büyük tepki çeken konuşmalarına Süleyman Soylu sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Halk TV'de yayınlanan programda Hukukçu Turgut Kazan'ın İmamoğlu'nun seçilmesi halinde yargıtayın selam duracağını inanılmaz kararların çıkabileceğini söylemesi üzerineŞirin Payzın, Süleyman Soylu'ya yönelik , "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir, ya da cezalandırılmış şekilde" dedi.

Şirin Payzın'ın skandal cümlelerine Süleyman Soylu'dan tepki! Batı'nın ve Soros’un Operasyon Çocukları...

RTÜK'E SESLENDİ

Kurduğu cümlelerin ardından geri vites alan Payzın "Yanlış anlaşılmasın cezaevi olarak içeride demedim, davanın içinde bulur anlamında söyledim. RTÜK'e buradan düzeltmemi verelim sonradan ne kastettim diye hemen önüme konulmasın. Bağımsız yargı herkese lazım. Hukuk Soylu'ya da lazım. Yanlış anlaşılmasın." şeklinde konuşarak RTÜK'e seslendi.

Şirin Payzın'ın skandal cümlelerine Süleyman Soylu'dan tepki! Batı'nın ve Soros’un Operasyon Çocukları...

"KANA SUSAMIŞ VAMPİLER"

Süleyman Soylu gündem olan konuşmalarından dolayı sosyal medya hesabından "İktidar değişince(!)
Yanındaki majestelerinin hukukçusu ile temennileri Süleyman Soylu’yu içeride görmekmiş. Kana susamış vampirler... Bir Başbakanın iki Bakanın kanını içtiler, yetmedi.
Batı'nın ve Soros’un Operasyon Çocukları... Elinizden geleni ardınıza koymayın." şeklinde tepki gösterdi.

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