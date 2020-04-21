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  3. ŞİRİNEVLER'DE YASAĞA RAĞMEN ARAÇLARIN CAMINI SİLEN ÇOCUKLAR KAMERADA 

ŞİRİNEVLER'DE YASAĞA RAĞMEN ARAÇLARIN CAMINI SİLEN ÇOCUKLAR KAMERADA 

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.

ŞİRİNEVLER'DE YASAĞA RAĞMEN ARAÇLARIN CAMINI SİLEN ÇOCUKLAR KAMERADA 

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Yasağa rağmen bir grup çocuğun Şirinevler'de sokağa çıkıp araçların camını silerek şoförlerden para istediği görüldü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Genelgeye göre; 18 yaşından büyük olup, çalışan gençler izin alarak iş yerlerine gidebilecek. İzni olmayan 20 yaş altı genç ve çocukların ise sokağa çıkması yasaklandı. Buna rağmen bir grup çocuğun Şirinevler'de sokağa çıkıp, ışıklarda duran otomobillerin camlarını sildiği görüldü. Yüzlerinde maske olmayan çocuklar camlarını sildikleri araçların şoförlerinden para istedi. Sosyal mesafe kuralının da hiçe sayıldığı anlarda çocuklar hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye attı.

Görüntü Dökümü:

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-Çocukların caddede beklemesi

-Cam silen çocuklar

-Para veren şoför

-Genel ve detay görüntü

Kaynak: DHA




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