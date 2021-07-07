Sirius yıldızı, Alpha Canis Majoris takımyıldızı içerisinde bulunuyor. Gökyüzündeki en parlak yıldız olarak bilinen Sirius, parlak beyaz ve sarı görünümlüdür. Sirius, aynı zamanda Kış üçgeni'nin bir parçasıdır. Yıldız, her yıl 5-6-7 Temmuz tarihlerinde Güneş ile kavuşur. Yılda bir kez gerçekleşen bu olay Kuran'da Necm suresinde yer alır. Hal böyleyken bu kavuşuma şahit olmak isteyenler " Sirius yıldızı nedir? Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün? " yanıtlarını merak ediyor.

SİRİUS YILDIZI NEDİR? SİRİUS YILDIZI GÜNEŞ KAVUŞUMU SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Köpek Yıldızı veya Sirius A olarak da bilinen yıldız, Gökyüzündeki en parlak yıldızdır. Adı Yunanca'da "parlayan" anlamına geliyor. Parlaklığı bazı gezegenleri, dolunay ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu gölgede bırakıyor. Sirius yıldızı'nın Kuran-ı Kerim'de ismi geçen tek yıldız olduğu biliniyor.