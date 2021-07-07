Sirius yıldızı nedir? Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün?
Kur'an-ı Kerim'de tek ismi geçen ve gökyüzünün en parlak yıldızı olarak bilinen Sirius yıldızı, bu yıl 6 Temmuz'da güneşle kavuştu. 5-6-7 Temmuz tarihleri boyunca gerçekleşecek olan bu kavuşumu merak edenler için " Sirius yıldızı nedir? Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün? " sorularına yanıt verdik.
Sirius yıldızı, Alpha Canis Majoris takımyıldızı içerisinde bulunuyor. Gökyüzündeki en parlak yıldız olarak bilinen Sirius, parlak beyaz ve sarı görünümlüdür. Sirius, aynı zamanda Kış üçgeni'nin bir parçasıdır. Yıldız, her yıl 5-6-7 Temmuz tarihlerinde Güneş ile kavuşur. Yılda bir kez gerçekleşen bu olay Kuran'da Necm suresinde yer alır. Hal böyleyken bu kavuşuma şahit olmak isteyenler " Sirius yıldızı nedir? Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün? " yanıtlarını merak ediyor.
SİRİUS YILDIZI NEDİR? SİRİUS YILDIZI GÜNEŞ KAVUŞUMU SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?
Köpek Yıldızı veya Sirius A olarak da bilinen yıldız, Gökyüzündeki en parlak yıldızdır. Adı Yunanca'da "parlayan" anlamına geliyor. Parlaklığı bazı gezegenleri, dolunay ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu gölgede bırakıyor. Sirius yıldızı'nın Kuran-ı Kerim'de ismi geçen tek yıldız olduğu biliniyor.
- Latince Adı: Alpha Canis Majoris
- Takımyıldızı: Büyük Köpek
- Takma adı: Köpek Yıldızı
- Tür: İkili Yıldız Sistemi
- Dünya'ya Uzaklık: 8.611 ışıkyılı
- Yarıçap: 1,19 milyon km
- Yüzey sıcaklığı: 9.940 K
Bu yıl kavuşumu 6 Temmuz 2021 Salı günü saat 08:09’da gerçekleşen kavuşumun etkileri ise 7 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Sirius Dünyaya 8 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Kuran'da ismi geçen tek yıldıza eski çağlarda atfedilen kutsal inanışlar da bulunuyor. Bu nedenle, kavuşumda dualar ve dilekler dile getirilirken, ibadetler de yapılıyor. Çünkü bu yıldızın sadakat, zenginlik, şöhret, bereket getirdiği biliniyor.