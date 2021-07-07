Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Başına gelenleri anlattı, mal varlığını açıkladıMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu 'aday Kılıçdaroğlu' dedi, sosyal medya yıkıldı!Müge Anlı Exxen'e mi geçiyor? Acun Ilıcalı ile anlaştığı söylenmişti! Sosyal medyayı sallayan iddiaya ünlü sunucudan flaş yanıt geldi!NBA final serisinin ilk kazananı Phoenix Suns!Sirius yıldızı nedir? Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün?Survivor All Star 2022 kadrosu | Survivor All Star 2022'de kimler var?Copa America final maçı: Brezilya - Arjantin maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı maaşları 2021 | Hakim Savcı maaşları ne kadar?Sertap Erener'den çok konuşulacak sözler! Sürekli çocuk doğuran kişileri fareye benzetti107 yıl sonra bir ilk! Kutup bölgesinde Laponya'da termometreler 33,6 dereceyi gösterdi
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Sirius yıldızı nedir? Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün?

Sirius yıldızı nedir? Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün?

Kur'an-ı Kerim'de tek ismi geçen ve gökyüzünün en parlak yıldızı olarak bilinen Sirius yıldızı, bu yıl 6 Temmuz'da güneşle kavuştu. 5-6-7 Temmuz tarihleri boyunca gerçekleşecek olan bu kavuşumu merak edenler için " Sirius yıldızı nedir? Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün? " sorularına yanıt verdik.

Sirius yıldızı nedir? Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün?

Sirius yıldızı, Alpha Canis Majoris takımyıldızı içerisinde bulunuyor. Gökyüzündeki en parlak yıldız olarak bilinen Sirius, parlak beyaz ve sarı görünümlüdür. Sirius, aynı zamanda Kış üçgeni'nin bir parçasıdır. Yıldız, her yıl 5-6-7 Temmuz tarihlerinde Güneş ile kavuşur. Yılda bir kez gerçekleşen bu olay Kuran'da Necm suresinde yer alır. Hal böyleyken bu kavuşuma şahit olmak isteyenler " Sirius yıldızı nedir? Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün? " yanıtlarını merak ediyor.

Sirius yıldızı nedir? Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün?

SİRİUS YILDIZI NEDİR? SİRİUS YILDIZI GÜNEŞ KAVUŞUMU SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Köpek Yıldızı veya Sirius A olarak da bilinen yıldız, Gökyüzündeki en parlak yıldızdır. Adı Yunanca'da "parlayan" anlamına geliyor. Parlaklığı bazı gezegenleri, dolunay ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu gölgede bırakıyor. Sirius yıldızı'nın  Kuran-ı Kerim'de ismi geçen tek yıldız olduğu biliniyor. 

  • Latince Adı: Alpha Canis Majoris
  • Takımyıldızı:  Büyük Köpek
  • Takma adı: Köpek Yıldızı
  • Tür: İkili Yıldız Sistemi
  • Dünya'ya Uzaklık:  8.611 ışıkyılı
  • Yarıçap:  1,19 milyon km
  • Yüzey sıcaklığı:  9.940 K

Sirius yıldızı nedir? Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün?

Bu yıl kavuşumu 6 Temmuz 2021 Salı günü saat 08:09’da gerçekleşen kavuşumun etkileri ise 7 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Sirius Dünyaya 8 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Kuran'da ismi geçen tek yıldıza eski çağlarda atfedilen kutsal inanışlar da bulunuyor. Bu nedenle, kavuşumda dualar ve dilekler dile getirilirken, ibadetler de yapılıyor. Çünkü bu yıldızın sadakat, zenginlik, şöhret, bereket getirdiği biliniyor.

Sirius yıldızı nedir? Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT