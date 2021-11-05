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Sirkat ne demek, TDK'ya göre Sirkat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sirkat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sirkat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sirkat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sirkat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sirkat ne demek, TDK'ya göre Sirkat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sirkat ne demek? Sirkat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sirkat kelimesi. Peki sirkat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sirkat nedir, sirkat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SİRKAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sirkat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sirkat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sirkat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çalma, hırsızlık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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