Şirket Genel Sekreteri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Şirket Genel Sekreteri görev tanımı nedir, Şirket Genel Sekreteri ne iş yapar, Şirket Genel Sekreteri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şirket Genel Sekreteri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şirket Genel Sekreteri Tanımı;

Oda personelinin disiplin ve sicil amiridir. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde personel kadrolarının belirlenmesi, alımı ve özlük işleri ile ilgili çalışmaları yapmak ve Yönetim kuruluna sunmak, bunlara ilişkin dosya bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ve takip işlerini yapan kişidir.

Şirket Genel Sekreteri Maaşı Ne Kadar? 2021 Şirket Genel Sekreteri Maaşları

Şirket Genel Sekreteri maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Şirket Genel Sekreteri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şirket Genel Sekreteri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Şirket Genel Sekreteri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Şirket Genel Sekreteri Ne İş Yapar?

Bakanlıklarda;, bakanın imzasına veya onayına sunulacak yazıları incelemek ve eksikliklerin tamamlanmasını sağlamak,

Faks, posta veya mail yolu ile bakanlığa ulaşan evrakları incelemek ve bakana bildirmek,

Bakan tarafından verilen inceleme ve araştırma görevlerini yerine getirmek,

Gerçekleştirilecek uluslararası ziyaretler, toplantılar ve görüşme talepleri ile ilgili yazışmaların yürütülmesinde Özel Kalem Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak,

Bakanlık adına TBMM’de komisyonlarda görevlendirilecek kişiler için yetki belgeleri düzenlemek,

Bakana sorulan yazılı ve sözlü soru önergelerini izleyerek, cevapların hazırlanmasını takip etmek,

Üniversite idari teşkilatında; birimlerin, verimli ve uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak,

Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunda raportörlük yapmak,

Kurullarda alınan kararların yazılması ve saklanmasını sağlamak,

Yüksek Öğretim Kurumu ve diğer kurumlardan gelen duyuruları ilgili birimlere iletmek,

Rektörlük ile idari ve akademik birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

Hizmet verilen diğer mesleki odalarda; Yönetim Kurulu kararlarının zamanında ve uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

Odanın idari ve mali işlerini yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmek,

Personelle ilgili işlemleri yönetmek,

Üyeler, kurum ve kuruluşlarla olan yazışmaları yürütmek,

Bulunduğu derneğin iç ve dış yazışmalarını gerçekleştirmek,

Odanın gelecek yıl bütçesinin oluşturulması için kurulan komisyona bilgi ve veri sunumunda bulunmak,

Dernek teşkilatında bulunan birimlerin ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, usul ve esaslar dahilinde verimli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,

Görev aldığı diğer kamu kurum veya kuruluşlarında yönetim emirleri, ilgili mevzuat hükümleri, kurumun amaç ve politikaları dahilinde hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

Şirket Genel Sekreteri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Finans Müdürleri

Şirket Genel Sekreteri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Şirket Genel Sekreteri mesleğinin meslek kodu 1211.09 olarak belirlenmiştir



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