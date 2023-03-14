Türkiye sınırları içerisinde bir şirket kurmak isteyen yatırımcılar ve ortaklar öncelikli olarak ticaretini yapacağı şirketin türünü belirlemeli sermayesini sağlamalı ve ortaklarına karar vermelidir. En önemli konulardan olan şirket unvanı ise belirlendikten sonra mali müşavirliğin yolunu tutarak gerekli bilgilerin alınması ver evrakların tamamlanması gerekir. Peki resmi işlemler yapılmadan önce Şirket Kurmak için Gerekenler Nelerdir, 2023 Şirket Kurmak kaç para, ne kadar? gibi sorular en çok merak edilenlerin başında gelmekte. İşte bu soruların cevapları ise haberimizde...

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Bir şirket kurmadan önce şirketlerinizin anonim, kolektif, komandit, limited veya da şahıs şirketi olup olmadığını bilmeniz gerekmektedir.

Anonim Şirketler :Anonim şirketi diğer şirket türlerine göre büyük sermaye ve yüksek maliyetlerle kurulan şirketlerdir. Türk Ticaret Kanunu'nun 329. Maddesinde Anonim Şirket, şirket sermayesinin belirli paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

Kolektif Şirketler: Türk Ticaret Kanununa göre Kolektif Şirket ticari bir işletmeyi, bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortakların hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir. 2 veya daha fazla gerçek kişinin ticaret yapmak için kurdukları şirketlere kolektif şirket denir.

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Komandit Şirketler: İki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir.

Limited Şirket: Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketi. Limitet şirketler, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limitet şirket kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Limitet şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamazlar.

Şahıs Şirketler: Ticaret amacı ile kurulan bir şirket, gerçek kişiler arasında kurulan şirket türüdür. Küçük ölçekli şirketlerdir. Şahıs şirketleri gerek tek bir kişi ile gerekirse birden fazla ortak ile de kurulabilir. Şahıs şirketleri diğer şirket türlerine göre çok daha küçük bir yapıya sahiptir.

ŞİRKET KURMAK İÇİN GEREKENLER NELERDİR?

1. AŞAMA: Mali Müşavirler hangi sektörde bulunacaksanız vergilendirme sürecine ve şirket kurma sürecinde sizleri yönlendirecektir.

2. AŞAMA: Şirket tipinin Şahıs firması mı yoksa sermaye şirketimi olacağına karar verilmeli. “Şahıs”, “Limited” ya da “Anonim” olmasına göre getirdiği sorumluluklar, avantajlar ve dezavantajlar hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

3. AŞAMA: Şirket için ana sözleşme oluşturulurken şirketin özelliklerini, unvanını, adresini, müdürünü, sermayesini, kar dağıtımını vb. konularını belirlemelisiniz.

4. AŞAMA: Belgelerin Tamamlanması ve Ticaret Siciline İletilmesi Ana Sözleşmenin Ticaret Sicilde Onayı Her ilin ticaret odasındaki evrak içerikleri ile işlem sıra ve şekilleri farklılık göstermekle birlikte genel hatları ile aşağıdaki gibidir. MERSİS sistemine geçmeyen illerde farklılık gösterebilir.

5. AŞAMA: Potansiyel vergi kimlik numarası ve banka süreci önemlidir. Şirket ana sözleşmesi ile vergi dairesine gidilerek potansiyel vergi kimlik numarası alınır.

6. AŞAMA: İmza sirkülerinin hazırlanması büyük önem arz eder. Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü böylece noterde şirket unvanı altına atacağı imza örnekleriyle imza sirkülerini hazırlatabilir.

7. AŞAMA: Defter Tasdikleri İşletme Hesabı defterlerini hazır hale getirmelisiniz. Bu defterler ise; Serbest Meslek kazanç defteri (Madde 210), Zirai Kazançlarda İşletme Defteri, Çiftçi İşletme Defteri (Madde 213)

8. AŞAMA: Şirketin tescilinden sonra hazırlanan belgelerle birlikte faaliyet alanında bulunulan vergi dairesine başvuruda bulunulmalıdır.

9.AŞAMA: Ticaret ve Sanayi Odası'nın istediği evrakları düzenleyerek teslim etmek.

10.AŞAMA: Belediye işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

11.AŞAMA: Girişimci, yatırımcı tüm bu süreçlerden sonra artık ticari faaliyetine başlayabilir. Matbaadan fatura bastırıp, yada Gibi Üzerinden E arşiv Fatura Kesebilir, kaşe yaptırdıktan sonra, gerekli olan tahsilat ve tediye makbuzları gibi tüm belgelerini tamamladıktan sonra fatura da düzenleyebilir.

12.AŞAMA: KOSGEP'e başvurarak teşviklerinden ve hibelerinden faydalanabilirsiniz.

13.AŞAMA: Şirket kuruluşu süreçlerinde alacağınız profesyonel desteğe ve şirketin özelliklerine göre değişmekle birlikte Ortak sayısı ve sermaye tutarı artıkça ödenen harçlar ve hazırlanan evraklar artmaktadır.

2023 ŞİRKET KURMAK KAÇ PARA, NE KADAR?

Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği Türkiye'de şirket kurmak için gerekli Asgari sermaye tutarının 50 bin Türk Lirası olarak belirlemiştir. Ancak kayıtlı sermaye sistemini 1 kabul eden, halka açık olmayan anonim şirketler açısından başlangıç sermayesi ise en az 100 bin Türk Lirası olabilir. Kayıtlı sermaye sistemini 1 kabul eden halka açık olmayan anonim şirketler açısından başlangıç sermayesi ise en az 100 bin Türk Lirası olabileceğini belirtmiştir.