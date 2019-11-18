Şirket sahibi hırsızı paylaştığı videoyla ifşa etti

İstanbul Esenler Otogarı'nda bir otobüs firmasının yazıhanesinden 11 bin lira çalan hırsızı yazıhane sahibi sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile ifşa etti. Hırsızın rahat tavırları karışışında şaşkınlığını gizleyemeyen yazıhane sahibi, "Böyle bir hırsızlık hiçbir yerde olmamıştır herhalde. Hırsız yazıhanemizde bilet bile satmaya kalkıyor. Böylesine pes diyorum, başka hiçbir yerde görülmemiştir" dedi.

Olay, Esenler Otogarı'nda önceki gün sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini muavin olarak tanıtan bir kişi, Mustafa Altunhan'ıa ait yazıhaneye gelerek otobüs beklediğini söyledi. Görevlinin otobüs kontrolü için çıktığı anlarda sık sık bilet satışı yapılan bankoya giden ve çekmecedeki paraları kontrol eden şüpheli, çekmecede bulunan 11 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı. Olay, otobüs firmasının güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Rahat tavırları görenleri hayrete düşüren hırsızın gelen müşterilere kendini görevli gibi tanıtıp bilet satmaya da çalıştığı görüldü.

Görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşarak duyuran firma sahibi Mustafa Altunhan, şüphelinin kendini görevlilere "muavin" diye tanıttığını ifade etti. Altunhan, "Yazıhanedeki arkadaşımıza kendini muavin diye tanıtmış bu kişi. Birkaç saat otobüs bekliyor süsü vermiş kendine. Böylelikle çalışan arkadaşımızın da otobüs kontrolü için gittiği sıralarda sürekli çekmecedeki paraları kontrol edebilme şansı yakalamış. En son görevli arkadaşımız Ankara arabasını çıkartmaya gittiği sırada da paraları alıp kaçmış. Böyle bir hırsızlık hiçbir yerde olmamıştır herhalde. Hırsız yazıhanemizde bilet bile satmaya kalkıyor. Sabahın 4 buçuğunda geliyor ve hırsızlık yapıyor. Böylesine pes diyorum, başka hiçbir yerde görülmemiştir. Ama inanıyorum ki polisimiz bu kişiyi yakalayacaktır" dedi.

Kaynak: İHA