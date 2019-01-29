Şirketler teknolojiyi HAVELSAN ile geliştirecek

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN/MEHMET FATİH ERDOĞDU - HAVELSAN, geliştirdiği altyapılarla Türkiye'nin ürün portföyüne yerli alternatifler kazandırırken, tecrübelerini diğer firmalarla paylaşmayı ve yurt dışına açılmayı hedefliyor.

Türkiye'de her alanda ithal ürünlere alternatif yerli ve milli ürün geliştirme çalışmaları sürerken, HAVELSAN'ın kritik önem taşıyan savunma, haberleşme ve siber güvenlik alanlarında geliştirdiği yazılımlar dikkati çekiyor.

Şirket, özellikle savunma sanayisine yönelik geliştirdiği altyapılarla Türkiye'nin ürün portföyüne yerli alternatifler kazandırırken tecrübelerini firmalarla paylaşmayı ve yurt dışına açılmayı planlıyor.

HAVELSAN Ar-Ge, Teknoloji ve Ürün Yönetimi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, AA muhabirine, geliştirdikleri ürünlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının yabancı platformlarda gerçekleştiğini belirten Özbilgin, "Biz bu platformların yerli ve milli olarak üretimini yapacağız. Yakın zamanda ülkemize yerli artırılmış gerçeklik platformunu sağlayacağız. Biz aslında altlıkları sağlıyoruz. Bu sağladığımız platformların üzerinde iş ekosistemimizdeki firmalar farklı uygulamalar geliştirebilir." diye konuştu.

Özbilgin, HAVELSAN olarak genellikle kritik kuruluşlara hitap ettiklerinin altını çizerek, yurt dışı pazarına açılmak istediklerini kaydetti.

Yerli ve milli olarak geliştirdikleri altlıkları firmalarla paylaşmak istediklerine değinen Özbilgin, şöyle devam etti:

"Türkiye’de çok fazla firmamız yabancı şirketlere ciddi lisans bedeli ödemek zorunda kalıyor. Biz farklı uygulama geliştirmeleri için platform sağladığımızda, belki ortaya çok değişik projeler çıkacak. Böylece son kullanıcıya değil ama KOBİ'lere, iş ekosistemimizdeki firmalara bir imkan sunulmuş olacak. Bu konuda HAVELSAN'ın pazardaki yabancı alternatiflere göre daha az maliyetli olacağı kesin. Buradaki altlığın yerli ve milli olması da özellikle askeri uygulamalar için güvenlik bakımından önem taşıyor. Savunma sanayisine çalışıyorsanız maliyet ve güvenlik açısından HAVELSAN'ın altyapısını kullanmanız yüksek ihtimal olacak."

- "Yabancı iş zekası ürünlerine alternatif"

Özbilgin, geliştirdikleri Astar İş Zekası Yazılımı'nın da eldeki verilerin etkin bir şekilde analiz edilmesini ve raporlanmasını sağladığını belirtti.

Astar’ın bazı kamu kurumlarında kullanılmaya başlandığını dile getiren Özbilgin, yurt dışında geliştirilen iş zekası ürünlerine muadil olacak yerli yazılımın, mevcut durumu görmek, karar almak ve geleceği tahmin etmek isteyip çeşitli analiz ve raporlara ihtiyaç duyan kurumların kullanımına uygun olduğunu söyledi.

- "HVL Bariyer ürünü yakın zamanda çıkacak"

Özbilgin, siber güvenlik alanındaki çalışmalarına da değinerek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında çok önemli bir yere sahip olan "HVL Bariyer” ürününü anlattı.

HVL Bariyer’in kurumsal bilgi ve verilerin korunması, belirlenen engelleme kurallarına uygun olarak kullanılması, kurum sınırları dışına izinsiz çıkması veya sızdırılmasının önlenmesi amacıyla geliştirildiğini aktaran Özbilgin, "Kanun çıktığından bu yana bununla ilgili talepler oluşmuştu ancak bu konuda yerli bir ürün bulunmuyordu. Yabancı alternatifler de üretilen ülkelerin kanunlarına uygundu. Bu kapsamda bizim kanunlarımıza uygun bir ürünü yakın zamanda çıkarmış olacağız." dedi.

Kaynak: AA