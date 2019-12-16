Şirketlerin yeni gözdesi ‘O’ oldu

Şirketlerin büyüme yolundaki en büyük destekçilerinden olan kurumsal hosting hizmetine ilgi her geçen gün artıyor.

Şirketlerin büyüme yolundaki en yakın yol arkadaşı olan verileri, bu veriler yol arkadaşlığının yanı sıra onlar için hayati önem de taşıyor.

Özellikle son yıllarda barındırma altyapılarının ve işlemlerin karmaşık hale gelmesiyle hosting hizmetlerinin önemi daha da ön plana çıkmış durumda. Şirketleri bakım, veri güvenliği ve alt yapı maliyetleri gibi ağır yükten kurtaran kurumsal hosting hizmeti, şirketlerin gözdesi haline gelmiş gibi görünüyor.

Hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, günümüzde teknik altyapıların artık bir gereksinim haline geldiğini belirterek, "Bu gereksinimde şirketlerin en çok ihtiyaç duydukları ise kurumsal hosting hizmetidir. Çünkü şirketler için bu işlemlerden en iyi performansı almak ve bilgi alış verişinde daha fazla detaya sahip olmak çok önem arz ediyor. Özellikle şirketlerin kullandığı Kurumsal Hosting hizmeti şirketinizin prestijli duruşunu ve kurumsal kimliğini ön plana çıkartarak sizi rakiplerinizin bir adım öne geçmenizi sağlıyor" dedi.

"Sitenizin performansını arttırın"

Kurumsal hosting hizmetinin sitenin açılma hızı ve kalitesine ön plana çıkaracağını vurgulayan Çakı şunları söyledi:

"Firmanız için aldığınız kurumsal hosting hizmeti size birçok artı değer katarken, sizi dışarıya nasıl yansıtacağı da çok önemlidir. Kurumsal hosting hizmeti, planlayıp hayata geçirdiğiniz internet sitenizin açılma hızından kalitesine kadar birçok ayrıntıda sizi ön plana çıkartacaktır. Genel olarak performanslı çalışan bir web sitesi herkes tarafından en fazla tıklanma oranına sahip siteler olarak göze çarpıyor bu sitelerin görünmeyen kahramanı ise kurumsal hosting hizmeti almaları olduğudur. Seçimlerinizi kalite ve performans odaklı yaptığınız zaman kurumsal kimliğinizi internet hayatına yansıtabilir ve müşterilerinizin takdirini alırsınız" dedi.

Kaynak: İHA