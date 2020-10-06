Sirkteki ayı dehşet saçtı! Terbiyecisinin vücudunu paramparça etti
Çin'de sirkte çalıştırılan 200 kg ağırlığındaki bir ayı, bir anda herkesin gözü önünde terbiyecisine saldırdı. Uzun bir süre saldırılarına devam eden ayıyı diğer görevliler bile durduramadı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına saniye saniye böyle kaydedildi.
Çin'de bir sirkte yaşanan korkunç olayda bir ayı terbiyecisi gösterisi sırasında bir ayının saldırısına uğradı. Ayının altında kalan adamı kurtarmaya gelen görevlilerin tüm müdahalelerine karşı ayı, adama saldırmaktan vazgeçmedi. O anlar ise gösteriye gelenlerin cep telefonlarına anbean böyle yansıdı.
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06 Ekim 2020 Salı 16:18
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