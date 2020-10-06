Sirkteki ayı dehşet saçtı! Terbiyecisinin vücudunu paramparça etti

Çin'de sirkte çalıştırılan 200 kg ağırlığındaki bir ayı, bir anda herkesin gözü önünde terbiyecisine saldırdı. Uzun bir süre saldırılarına devam eden ayıyı diğer görevliler bile durduramadı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına saniye saniye böyle kaydedildi.