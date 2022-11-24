Şırnak, 16 perondan oluşan şehirlerarası terminaline kavuştu

Türkiye'de, otogarı olmayan şehirlerden Şırnak, 14 milyon liraya mal olan 16 perondan oluşa şehirlerarası otobüs terminaline kavuşarak hizmet vermeye başladı.

YAYINLAMA
Google News
Şırnak, 16 perondan oluşan şehirlerarası terminaline kavuştu

Türkiye'de, otogarı olmayan şehirlerden Şırnak, 14 milyon liraya mal olan şehirlerarası otobüs terminaline kavuşarak hizmet vermeye başladı.

Şırnak-Cizre karayolu üzerinde 2020 yılında 10 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen, şehirlerarası otobüs terminal binası faaliyete açıldı. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte her gün yüzlerce yolcu ağırlayan Şırnak, ziyaret edecek yolcuların daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla tesise kavuştu. Yaklaşık 537 bin nüfusa sahip olan Şırnak'ta büyük bir yatırım niteliğinde olan ve 16 perondan oluşacak şehirlerarası otobüs terminali, şehrin ticaret hayatına da canlılık kazandıracak.

203b.jpg

ŞIRNAK OTOGARI 10 BİN 500 METREKARELİK ALANA İNŞA EDİLEN

Şırnak'ın otogarı olmayan tek il olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Yarka, onu da hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Yarka, "Birde otobüs firması olmayan tek il. Onu da çok yakın zamanda istişareler ile hayata geçireceğiz. Yaklaşık 2 yıl önce başladık. Firmalar ve acenteler, daha önce yapmış olduğumuz ihaleler ile hak kazanmışlardı. Dün itibari ile yerlerine geçtiler. Artık dışarıdan gelen şehirlerarası otobüslerimiz burada ikamet edecekler. Aynı zamanda yan tarafta da yine ilçe otogarı minibüsler için ayrılan yerimiz vardır. 10 bin 500 metrekare arsa üzerinde, 4 bin 192 metre kare kapalı alan, 16 peron var. 8 geliş, 8 gidiş, 5 adet dükkân, 8 tane acente, 465 metre kare restoranı var. Bu büyüklük bizim için şuanda yeterlidir. Çok güzel bir çalışma yaptık. Tesisimiz yaklaşık 13 milyon 500 bin TL'ye mal olmuştur. İçerisindeki teşrifatlar ile beraber 14 milyonu bulmaktadır" dedi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...
Araç sahiplerine bir iyi, bir kötü haber! Benzine zam, motorine indirim geldi! İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları...
Dolar düşüşe geçti, euro yükselişe! İşte 24 Kasım 2022 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Dolar düşüşe geçti, euro yükselişe! İşte 24 Kasım 2022 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın yükselişe geçti! İşte 24 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları
Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın yükselişe geçti! İşte 24 Kasım Perşembe güncel altın fiyatları
Yeniden değerleme oranı değişti! Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu
Yeniden değerleme oranı değişti! Vergi, ceza ve harçlara gelecek zam oranı belli oldu
Son Haberler
Heyecanlı bekleyiş sona erdi! KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı!
Heyecanlı bekleyiş sona erdi! KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı!
Ünlü şarkıcı Serebral Palsi hastası oğlu için yardım istedi! "Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum"
Ünlü şarkıcı Serebral Palsi hastası oğlu için yardım istedi! "Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum"
Bakan Soylu, kritik operasyonu açıkladı! 3 ton 553 kilo metamfetamin ele geçirildi
Bakan Soylu, kritik operasyonu açıkladı! 3 ton 553 kilo metamfetamin ele geçirildi
Abdulkadir Selvi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan - Esed görüşmesi nasıl olacak? Detaylar ortaya çıktı
Abdulkadir Selvi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan - Esed görüşmesi nasıl olacak? Detaylar ortaya çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sıfır otomobillerin matrah oranları yeniden değişti! Fiyatlar ne kadar düşecek?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sıfır otomobillerin matrah oranları yeniden değişti! Fiyatlar ne kadar düşecek?
Kripto para yatırımcısı nefes aldı: Kritik sınıra inen Bitcoin yeniden yükseldi! İşte son durum...
Kripto para yatırımcısı nefes aldı: Kritik sınıra inen Bitcoin yeniden yükseldi! İşte son durum...
Çok Okunanlar
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 24 Kasım 2022 Perşembe maç programı
24 Kasım 2022 günlük burç yorumları | İkizler yeniden başlıyor, Akrep beklediği adımı alıyor!
24 Kasım 2022 günlük burç yorumları | İkizler yeniden başlıyor, Akrep beklediği adımı alıyor!
Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi tepki çekti! Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü!
Yasak Elma dizisindeki hemşire sahnesi tepki çekti! Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyüdü!
Hitit, 2022 "Yılın En Başarılı Halka Arzı" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü
Hitit, 2022 "Yılın En Başarılı Halka Arzı" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü
Darphane Yeni Nesil Dijital Altını yakında piyasaya sunacak
Darphane Yeni Nesil Dijital Altını yakında piyasaya sunacak
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var